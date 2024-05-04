Вологжанин Алексей
Место рожденияд.Антоново. Немский район. Кировская обл
Дата рождения1914
Дата смерти07.11.1941
ПолМужской
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Отец: Вологжанин Феоктист
Мать: ?
Рождение ребёнка
06.02.1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Вологжагина Агафья Иосифовна
Рождение ребёнка
19.08.1939
Сын: Вологжанин Валентин Алексеевич
Мать ребёнка: Вологжагина Агафья Иосифовна
Смерть
07.11.1941
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно