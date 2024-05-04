Вологжанин Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вологжанин Алексей

Место рождения

д.Антоново. Немский район. Кировская обл

Дата рождения

1914

Дата смерти

07.11.1941

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности
1939 г.р.

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: Вологжанин Феоктист

Мать: ?

Рождение ребёнка
06.02.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вологжагина Агафья Иосифовна

Рождение ребёнка
19.08.1939

Сын: Вологжанин Валентин Алексеевич

Мать ребёнка: Вологжагина Агафья Иосифовна

Смерть
07.11.1941
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно

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