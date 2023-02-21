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(Haag) Maria

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.02.1930

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1883 г.р.

Мать

1893 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1930

Отец: Haag Ludwig

Мать: Haag Elisabeth

Смерть
Неизвестно
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