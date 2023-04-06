Пак- Фатеева Татьяна Викторовна
Место рождения
Дата рождения28.01.1975
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1975
Отец: Фатеев Виктор Фролович
Мать: Фатеева Нина Николаевна
Рождение ребёнка
30.06.2001
Сын: Пак Сергей Олегович
Отец ребёнка: Пак Олег Петрович
Рождение ребёнка
23.06.2003
Сын: Пак Никита Олегович
Отец ребёнка: Пак Олег Петрович
Рождение ребёнка
18.12.2010
Сын: Пак Матвей Олегович
Отец ребёнка: Пак Олег Петрович
Рождение ребёнка
07.01.2017
Дочь: Пак Анастасия Олеговна
Отец ребёнка: Пак Олег Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пак Олег Петрович