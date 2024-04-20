Коновалова Параскева Никитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коновалова Параскева Никитина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коновалов Григорий Петров

Отец ребёнка: Коновалов Петр Иванов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коновалов Петр Иванов

Рождение ребёнка
09.10.1869

Сын: Коновалов Афанасий Петров

Отец ребёнка: Коновалов Петр Иванов

Смерть
Неизвестно

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