Ковалева Нина Никифоровна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Ковалева Нина Никифоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Поповкин Никифор

Мать: Поповкина Анна Никитична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ковалев Игорь

Отец ребёнка: П Ковалев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: П Ковалев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Меркулов Алексей

Отец ребёнка: Меркулов П

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