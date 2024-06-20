Ковалева Нина Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Поповкин Никифор
Мать: Поповкина Анна Никитична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ковалев Игорь
Отец ребёнка: П Ковалев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: П Ковалев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Меркулов Алексей
Отец ребёнка: Меркулов П