Абзгильдин Абрек Амирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абзгильдин Абрек Амирович

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Место рождения

Баймак, Баймакский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

01.03.1937

Дата смерти

24.12.2013

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1937

Отец: не указан

Мать: не указана

Баймак, Баймакский муниципальный район, Республика Башкортостан
Место жительства
С 1960
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1970 по 2013
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
По 1970
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
24.12.2013
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
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