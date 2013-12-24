Абзгильдин Абрек Амирович
Место рождения
Дата рождения01.03.1937
Дата смерти24.12.2013
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1937
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1960
Место жительства
С 1970 по 2013
Место жительства
По 1970
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
24.12.2013