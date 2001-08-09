Халилова Гюнай Икрам кызы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Халилова Гюнай Икрам кызы

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.09.1976

Пол

Женский

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1976

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.08.2001

Дочь: Шульцева Лала Васильевна

Отец ребёнка: Шульцев Василий Дмитриевич

Рождение ребёнка
01.11.2014

Дочь: Шульцева Дина Васильевна

Отец ребёнка: Шульцев Василий Дмитриевич

Рождение ребёнка
06.10.2017

Сын: Шульцеа Александр Васильевич

Отец ребёнка: Шульцев Василий Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шульцев Василий Дмитриевич

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