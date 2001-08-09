Халилова Гюнай Икрам кызы
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.09.1976
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1976
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.08.2001
Дочь: Шульцева Лала Васильевна
Отец ребёнка: Шульцев Василий Дмитриевич
Рождение ребёнка
01.11.2014
Дочь: Шульцева Дина Васильевна
Отец ребёнка: Шульцев Василий Дмитриевич
Рождение ребёнка
06.10.2017
Сын: Шульцеа Александр Васильевич
Отец ребёнка: Шульцев Василий Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно