(Скворцова) Екатерина Павлова
Место рожденияКостромская губерния, Чухломский уезд, Судайская волость, деревня Евсяково
Дата рождения03.11.1876 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1876 ст.
Отец: Павел Геннадиев
Крещена 7 ноября 1876 г. в Благовещенской церкви села Судая Судайской волости Чухломского уезда Костромской губернии Воспреемники: того же дома крестьянка Авдотья Васильева (ОГКУ ГАКО 56-25-218-225об-... Показать все
Смерть
Неизвестно