(Скворцова) Екатерина Павлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Скворцова) Екатерина Павлова

(Скворцова) Екатерина Павлова

Место рождения

Костромская губерния, Чухломский уезд, Судайская волость, деревня Евсяково

Дата рождения

03.11.1876 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1854 г.р.

Мать

1858 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1876 ст.

Отец: Павел Геннадиев

Мать: (Смирнова) Анна Онисимова

Крещена 7 ноября 1876 г. в Благовещенской церкви села Судая Судайской волости Чухломского уезда Костромской губернии Воспреемники: того же дома крестьянка Авдотья Васильева (ОГКУ ГАКО 56-25-218-225об-... Показать все
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.