Басова (Буянова) Прасковья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.07.1897
Дата смерти26.03.1974
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1897
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Буянов Петр Егорович
Рождение ребёнка
1923
Отец ребёнка: Буянов Петр Егорович
Рождение ребёнка
25.09.1927
Отец ребёнка: Буянов Петр Егорович
Смерть
26.03.1974