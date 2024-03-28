Басова (Буянова) Прасковья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Басова (Буянова) Прасковья Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.07.1897

Дата смерти

26.03.1974

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1923 г.р.
1927 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1897

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Буянов Петр Егорович

Рождение ребёнка
1923

Сын: Буянов Дмитрий Петрович

Отец ребёнка: Буянов Петр Егорович

Рождение ребёнка
25.09.1927

Сын: Буянов Василий Петрович

Отец ребёнка: Буянов Петр Егорович

Смерть
26.03.1974

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