Чугунов Василий Иванович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1762
Дата смерти1829
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1762
Отец: Чугунов Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1794
Сын: Чугунов Кузьма Васильевич
Мать ребёнка: Чугунова Настасья
Рождение ребёнка
Вычислено 1800
Мать ребёнка: Чугунова Настасья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чугунова Настасья
Смерть
1829