Чугунов Василий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чугунов Василий Иванович

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Место рождения

Вязовка, Шенталинский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

Вычислено 1762

Дата смерти

1829

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1764 г.р.

Дети

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1762

Отец: Чугунов Иван

Мать: не указана

Вязовка, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1794

Сын: Чугунов Кузьма Васильевич

Мать ребёнка: Чугунова Настасья

Вязовка, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1800

Сын: Чугунов Егор Васильевич

Мать ребёнка: Чугунова Настасья

Вязовка, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чугунова Настасья

Смерть
1829
Вязовка, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
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