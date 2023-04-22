Немцева Малова Людмила Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.01.1941
ПолЖенский
Мать
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1941
Отец: Немец Иван Исаевич
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Малова Виктория евгеньевна
Отец ребёнка: Малов Евгений
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Малов Евгений
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Малов Евгений