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Немцева Малова Людмила Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.01.1941

Пол

Женский

Добавил:

ЮА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1941

Отец: Немец Иван Исаевич

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Малова Виктория евгеньевна

Отец ребёнка: Малов Евгений

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Малов Валерий Евгеньевич

Отец ребёнка: Малов Евгений

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малов Евгений

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