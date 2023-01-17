Зыкова (Кондратова) Елена Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зыкова (Кондратова) Елена Викторовна

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Место рождения

Сорск

Дата рождения

04.01.1974

Пол

Женский

Добавил:

ЕЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1974

Отец: Кондратов Виктор Петрович

Мать: Кондратова Нина Георгиевна

Сорск
Бракосочетание
08.01.1992

Муж: Зыков Владимир Александрович

Рождение ребёнка
26.02.1992

Сын: Зыков Александр Владимирович

Отец ребёнка: Зыков Владимир Александрович

Сорск
Рождение ребёнка
18.04.1994

Сын: Зыков Виктор Владимирович

Отец ребёнка: не указан

Сорск, город Сорск, Республика Хакасия
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