Зыкова (Кондратова) Елена Викторовна
Место рожденияСорск
Дата рождения04.01.1974
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1974
Сорск
Бракосочетание
08.01.1992
Рождение ребёнка
26.02.1992
Сын: Зыков Александр Владимирович
Отец ребёнка: Зыков Владимир Александрович
Сорск
Рождение ребёнка
18.04.1994
Сын: Зыков Виктор Владимирович
Отец ребёнка: не указан
Сорск, город Сорск, Республика Хакасия