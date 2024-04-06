Ульянов Павел Степанович
Место рождения
Дата рождения22.01.1914
Дата смерти24.03.1989
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1914
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.12.1942
Дочь: Ульянова Лариса Павловна
Мать ребёнка: Ульянова (Кузнецова) Елизавета Фёдоровна
Рождение ребёнка
06.12.1945
Дочь: Ульянова Нина Павловна
Мать ребёнка: Ульянова (Кузнецова) Елизавета Фёдоровна
Смерть
24.03.1989