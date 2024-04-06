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Ульянов Павел Степанович

Место рождения

Верхнее Мальцево, Сасовский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

22.01.1914

Дата смерти

24.03.1989

Пол

Мужской

Добавил:

ТШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Верхнее Мальцево, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ульянова (Кузнецова) Елизавета Фёдоровна

Рождение ребёнка
17.12.1942

Дочь: Ульянова Лариса Павловна

Мать ребёнка: Ульянова (Кузнецова) Елизавета Фёдоровна

Рождение ребёнка
06.12.1945

Дочь: Ульянова Нина Павловна

Мать ребёнка: Ульянова (Кузнецова) Елизавета Фёдоровна

Смерть
24.03.1989

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