Махубзяман
Место рождения
Дата рождения1853
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1868
Сын: Сафиулла Калимуллин
Отец ребёнка: Калимулла Ахмадишин
Рождение ребёнка
1873
Отец ребёнка: Калимулла Ахмадишин
Рождение ребёнка
1881
Отец ребёнка: Калимулла Ахмадишин
Рождение ребёнка
1888
Отец ребёнка: Калимулла Ахмадишин
Рождение ребёнка
1889
Отец ребёнка: Калимулла Ахмадишин
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Хадича Калимулловна
Отец ребёнка: Калимулла Ахмадишин
Место жительства
Неизвестно