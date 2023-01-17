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Махубзяман

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Место рождения

Галеево, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1853

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: не указан

Мать: не указана

Галеево, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1868

Сын: Сафиулла Калимуллин

Отец ребёнка: Калимулла Ахмадишин

Галеево, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1873

Сын: Шагимардан Калимуллин

Отец ребёнка: Калимулла Ахмадишин

Галеево, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1881

Сын: Минигазитдин Калимуллин

Отец ребёнка: Калимулла Ахмадишин

Галеево, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1888

Сын: Гирфанитдин Калимуллин

Отец ребёнка: Калимулла Ахмадишин

Галеево, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1889

Сын: Губайдулла Калимуллин

Отец ребёнка: Калимулла Ахмадишин

Галеево, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1892

Дочь: Хадича Калимулловна

Отец ребёнка: Калимулла Ахмадишин

Галеево, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
Галеево, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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