Ривкин Семен Абрамович
Место рожденияКрасное, Краснинский район, Смоленская область, СССР
Дата рождения04.04.1939
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1939
Отец: Бляхер Абрам Яковлевич
Мать: Бляхер София Абрамовна
Красное, Краснинский район, Смоленская область, СССР
Рождение ребёнка
13.03.1961
Сын: Ривкин Александр Семенович
Мать ребёнка: Ривкина Светлана Борисовна
СССР, г. Свердловск
Рождение ребёнка
1966
Мать ребёнка: Ривкина Светлана Борисовна
СССР, г. Свердловск
Бракосочетание
Неизвестно