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Ривкин Семен Абрамович

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Место рождения

Красное, Краснинский район, Смоленская область, СССР

Дата рождения

04.04.1939

Пол

Мужской

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1939

Отец: Бляхер Абрам Яковлевич

Мать: Бляхер София Абрамовна

Красное, Краснинский район, Смоленская область, СССР
Рождение ребёнка
13.03.1961

Сын: Ривкин Александр Семенович

Мать ребёнка: Ривкина Светлана Борисовна

СССР, г. Свердловск
Рождение ребёнка
1966

Сын: Ривкин Эдуард Семенович

Мать ребёнка: Ривкина Светлана Борисовна

СССР, г. Свердловск
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ривкина Светлана Борисовна

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