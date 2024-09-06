Толстых (Чистякова) Матрена Георгиева
Место рождения
Дата рождения1870
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Звягина (Толстых) Ольга Дементьева
Отец ребёнка: Толстых Дементий Тимофеев
Рождение ребёнка
1895
Сын: Толстых Дмитрий Дементьев
Отец ребёнка: Толстых Дементий Тимофеев
Рождение ребёнка
05.10.1898
Дочь: Толстых Вера Дементьева
Отец ребёнка: Толстых Дементий Тимофеев
Рождение ребёнка
27.10.1900
Отец ребёнка: Толстых Дементий Тимофеев