Толстых (Чистякова) Матрена Георгиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Толстых (Чистякова) Матрена Георгиева

Место рождения

Богдановка, Борский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1870

Пол

Женский

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Богдановка, Борский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Толстых Дементий Тимофеев

Рождение ребёнка
1892

Дочь: Звягина (Толстых) Ольга Дементьева

Отец ребёнка: Толстых Дементий Тимофеев

Рождение ребёнка
1895

Сын: Толстых Дмитрий Дементьев

Отец ребёнка: Толстых Дементий Тимофеев

Рождение ребёнка
05.10.1898

Дочь: Толстых Вера Дементьева

Отец ребёнка: Толстых Дементий Тимофеев

Богдановка, Борский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
27.10.1900

Сын: Толстых Михаил Дементьев

Отец ребёнка: Толстых Дементий Тимофеев

Богдановка, Борский муниципальный район, Самарская область

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