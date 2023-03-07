Калинина Агафья Гаврилова
Место рожденияпоч. Лыстан, Кырмыжская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1722
Дата смертиПосле 1763
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1722
Отец: не указан
Мать: не указана
поч. Лыстан, Кырмыжская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1749
Дочь: Акилина Мокеева
Отец ребёнка: Калинин Мокей Иванов
дер. Бельтюковская над Ключом, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1752
Отец ребёнка: Калинин Мокей Иванов
дер. Бельтюковская над Ключом, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1755
Сын: Калинин Осип Мокеев
Отец ребёнка: Калинин Мокей Иванов
дер. Бельтюковская над Ключом, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1760
Отец ребёнка: Калинин Мокей Иванов
поч. вновь Поломный, Лудянская пятидесятня, Кырчанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1762
Дочь: Евдокия Мокеева
Отец ребёнка: Калинин Мокей Иванов
поч. вновь Поломный, Лудянская пятидесятня, Кырчанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Калинин Мокей Иванов
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
поч. вновь Поломный, Лудянская пятидесятня, Кырчанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1763