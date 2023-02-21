Чупрунов (Семендяев) Вячеслав Анатольевич
Место рожденияНикитина
Дата рождения19.01.1964
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
19.01.1964
Никитина
Деревня Никитино (Никитина) находилась в Федоровском районе БАССР (Четырмановская волость, Стерлитамакский уезд, Уфимская губерния)
Рождение ребёнка
28.06.1993
Сын: Чупрунов Павел Вячеславович
Мать ребёнка: Чупрунова Мария Александровна
Салават, город Салават, Республика Башкортостан