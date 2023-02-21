Чупрунов (Семендяев) Вячеслав Анатольевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чупрунов (Семендяев) Вячеслав Анатольевич

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Место рождения

Никитина

Дата рождения

19.01.1964

Пол

Мужской

Добавил:

ПЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1964

Отец: Чупрунов Анатолий Кузьмич

Мать: Чупрунова Зинаида Андреевна

Никитина
Деревня Никитино (Никитина) находилась в Федоровском районе БАССР (Четырмановская волость, Стерлитамакский уезд, Уфимская губерния)
Рождение ребёнка
28.06.1993

Сын: Чупрунов Павел Вячеславович

Мать ребёнка: Чупрунова Мария Александровна

Салават, город Салават, Республика Башкортостан
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