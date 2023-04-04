Башкирова (Горская) Матрёна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Башкирова (Горская) Матрёна Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1847

Дата смерти

После 15.03.1880

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1847

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
22.02.1867

Муж: Башкиров Кузьма Романович

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
13.11.1869

Сын: Башкиров Михаил Кузьмич

Отец ребёнка: Башкиров Кузьма Романович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
20.12.1871

Дочь: Анна Кузьминична

Отец ребёнка: Башкиров Кузьма Романович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
15.03.1880

Сын: Башкиров Василий Кузьмич

Отец ребёнка: Башкиров Кузьма Романович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 15.03.1880
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