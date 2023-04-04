Башкирова (Горская) Матрёна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1847
Дата смертиПосле 15.03.1880
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1847
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
22.02.1867
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
13.11.1869
Отец ребёнка: Башкиров Кузьма Романович
Рождение ребёнка
20.12.1871
Дочь: Анна Кузьминична
Отец ребёнка: Башкиров Кузьма Романович
Рождение ребёнка
15.03.1880
Отец ребёнка: Башкиров Кузьма Романович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 15.03.1880