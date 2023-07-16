Цветков Степан Федорович
Место рождения
Дата рожденияОколо 05.02.1907 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
Около 05.02.1907 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Калининская область, Пустошенский район, д. Морозово
Бракосочетание
До 1937
Рождение ребёнка
Около 1937
Дочь: Цветкова Валентина Степановна
Мать ребёнка: Цветкова (Башкирова) Елизавета Артемьевна (Артемiева)
Данные из домовой книги
Место жительства
До 30.11.1937
Лиговская 183, кв 18
Место жительства
С 30.11.1937 по 1942
Дмитровский 11, кв 10
Работа или профессия
До 1942
Слесарь