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Цветков Степан Федорович

Место рождения

Морозово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 05.02.1907 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1905 или 1905 г.р.

Дети

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 05.02.1907 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Морозово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Калининская область, Пустошенский район, д. Морозово
Бракосочетание
До 1937

Жена: Цветкова (Башкирова) Елизавета Артемьевна (Артемiева)

Рождение ребёнка
Около 1937

Дочь: Цветкова Валентина Степановна

Мать ребёнка: Цветкова (Башкирова) Елизавета Артемьевна (Артемiева)

Данные из домовой книги
Место жительства
До 30.11.1937
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Лиговская 183, кв 18
Место жительства
С 30.11.1937 по 1942
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Дмитровский 11, кв 10
Работа или профессия
До 1942
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Слесарь

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