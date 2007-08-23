Бикташева (Сираева) Савия Галлямутдиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бикташева (Сираева) Савия Галлямутдиновна

Место рождения

Бишкураево, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

15.10.1931

Дата смерти

23.08.2007

Пол

Женский

Отец

1864 г.р.

Мать

1883 г.р.

Муж

1928 г.р.

Дети

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Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1931

Отец: Сираев Галлямутдин Сиразетдинович

Мать: Сираева Гаухарямал Фаттаховна

Бишкураево, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бикташев Фуат Исламович

Место жительства
Неизвестно
Буздяк, Буздякский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.10.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бикташев Фуат Исламович

Буздяк, Буздякский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.04.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бикташев Фуат Исламович

Рождение ребёнка
10.08.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бикташев Фуат Исламович

Башкортостан, Буздякский р-н, п. разъезда Устюба
Смерть
23.08.2007
Буздяк, Буздякский муниципальный район, Республика Башкортостан

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