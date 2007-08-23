Бикташева (Сираева) Савия Галлямутдиновна
Место рождения
Дата рождения15.10.1931
Дата смерти23.08.2007
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1931
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.10.1956
Рождение ребёнка
10.04.1958
Рождение ребёнка
10.08.1961
Башкортостан, Буздякский р-н, п. разъезда Устюба
Смерть
23.08.2007