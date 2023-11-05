Сергеева (Распутина) Ольга Геннадьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сергеева (Распутина) Ольга Геннадьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.10.1979

Пол

Женский

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1979

Отец: Распутин Геннадий Петрович

Мать: Распутина Валентина Васильевна

Рождение ребёнка
12.09.2003

Дочь: Агеева Алина Константиновна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
15.02.2010

Дочь: Сергеева Василиса Григорьевна

Отец ребёнка: Сергеев Григорий Вениаминович

Рождение ребёнка
09.04.2019

Сын: Сергеев Владимир Григорьевич

Отец ребёнка: Сергеев Григорий Вениаминович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сергеев Григорий Вениаминович

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