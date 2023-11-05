Сергеева (Распутина) Ольга Геннадьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.10.1979
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1979
Рождение ребёнка
12.09.2003
Дочь: Агеева Алина Константиновна
Рождение ребёнка
15.02.2010
Дочь: Сергеева Василиса Григорьевна
Отец ребёнка: Сергеев Григорий Вениаминович
Рождение ребёнка
09.04.2019
Сын: Сергеев Владимир Григорьевич
Отец ребёнка: Сергеев Григорий Вениаминович
Бракосочетание
Неизвестно