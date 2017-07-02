Кидыров Дмитрий Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.11.1977
Дата смерти02.07.2017
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1977
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.07.2011
Сын: Кидыров Сергей Дмитриевич
Мать ребёнка: Кидырова Юлия Сергеевна
Рождение ребёнка
11.11.2014
Сын: Кидыров Александр Дмитриевич
Мать ребёнка: Кидырова Юлия Сергеевна
Рождение ребёнка
25.?.2016
Сын: Кидыров Михаил Дмитриевич
Мать ребёнка: Кидырова Юлия Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кидырова Юлия Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кидырова Дарья Дмитриевна
Мать ребёнка: Кидырова Юлия Сергеевна
Смерть
02.07.2017