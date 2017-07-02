Кидыров Дмитрий Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКидыров Дмитрий Владимирович

Кидыров Дмитрий Владимирович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.11.1977

Дата смерти

02.07.2017

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1977

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.07.2011

Сын: Кидыров Сергей Дмитриевич

Мать ребёнка: Кидырова Юлия Сергеевна

Рождение ребёнка
11.11.2014

Сын: Кидыров Александр Дмитриевич

Мать ребёнка: Кидырова Юлия Сергеевна

Рождение ребёнка
25.?.2016

Сын: Кидыров Михаил Дмитриевич

Мать ребёнка: Кидырова Юлия Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кидырова Юлия Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кидырова Дарья Дмитриевна

Мать ребёнка: Кидырова Юлия Сергеевна

Смерть
02.07.2017
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close