Филина (Неизвестно) Евдокия Исаакова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филина (Неизвестно) Евдокия Исаакова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
11.01.914

Дочь: Филина Нина Никифорова

Отец ребёнка: Филин Никифор Евсеев

Рождение
1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
31.01.1901

Муж: Филин Никифор Евсеев

Рождение ребёнка
03.07.1902

Сын: Филин Сергей Никифоров

Отец ребёнка: Филин Никифор Евсеев

Рождение ребёнка
1906

Дочь: Филина Ефросинья Никифорова

Отец ребёнка: Филин Никифор Евсеев

Рождение ребёнка
16.03.1908

Сын: Филин Алексей Никифоров

Отец ребёнка: Филин Никифор Евсеев

Рождение ребёнка
01.10.1910

Дочь: Филина Евлампия Никифорова

Отец ребёнка: Филин Никифор Евсеев

Смерть
Неизвестно
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