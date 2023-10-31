Филина (Неизвестно) Евдокия Исаакова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
11.01.914
Дочь: Филина Нина Никифорова
Отец ребёнка: Филин Никифор Евсеев
Бракосочетание
31.01.1901
Муж: Филин Никифор Евсеев
Рождение ребёнка
03.07.1902
Отец ребёнка: Филин Никифор Евсеев
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Филина Ефросинья Никифорова
Отец ребёнка: Филин Никифор Евсеев
Рождение ребёнка
16.03.1908
Отец ребёнка: Филин Никифор Евсеев
Рождение ребёнка
01.10.1910
Дочь: Филина Евлампия Никифорова
Отец ребёнка: Филин Никифор Евсеев
Смерть
Неизвестно