Ануфриев Михаил Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.12.1956
Дата смерти16.11.2007
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1956
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
п. Красная Горбатка Владимирской обл.
Рождение ребёнка
02.07.1982
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
16.11.2007