Ануфриев Михаил Владимирович 28.12.1956 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ануфриев Михаил Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.12.1956

Дата смерти

16.11.2007

Пол

Мужской

Отец

1931 г.р.

Мать

1936 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

АГ
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Место
Комментарий
Рождение
28.12.1956

Отец: Ануфриев Владимир Михайлович

Мать: Ануфриева (Сычова) Валентина Даниловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
п. Красная Горбатка Владимирской обл.
Рождение ребёнка
02.07.1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
16.11.2007

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