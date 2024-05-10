Хейсина Бася Иосифовна Около 1836 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиХейсина Бася Иосифовна

Хейсина Бася Иосифовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1836

Дата смерти

10.11.1900 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1830 г.р.

Дети

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1836

Отец: не указан

Мать: не указана

Дата рождения вычислена из записи о смерти
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хейсин Савелий (Шмае-Мойше) Моисеевич (Менделевич)

Место жительства
Неизвестно
Мариинск, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
Около 1861

Сын: Хейсин Пейсах Савельевич

Отец ребёнка: Хейсин Савелий (Шмае-Мойше) Моисеевич (Менделевич)

Дата рождения вычислена из записи о браке.
Смерть
10.11.1900 ст.
Мариинск, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Причина смерти: Воспаление легких | ГАКО Кемерово - Государственный архив Кузбасса | Фонд Д60, Опись 1, Дело 75 - Метрическая книга записей о браке еврейской синагоги г. Мариинска за 1900 год. Лист 67... Показать все

Мы используем куки для улучшения работы сайта.