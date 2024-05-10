Хейсина Бася Иосифовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1836
Дата смерти10.11.1900 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1836
Отец: не указан
Мать: не указана
Дата рождения вычислена из записи о смерти
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1861
Отец ребёнка: Хейсин Савелий (Шмае-Мойше) Моисеевич (Менделевич)
Дата рождения вычислена из записи о браке.
Смерть
10.11.1900 ст.
Причина смерти: Воспаление легких | ГАКО Кемерово - Государственный архив Кузбасса | Фонд Д60, Опись 1, Дело 75 - Метрическая книга записей о браке еврейской синагоги г. Мариинска за 1900 год. Лист 67... Показать все