(Галанова) Людмила Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вероника Сергеевна
Отец ребёнка: Шеменков Сергей Анатольевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Виктория Сергеевна
Отец ребёнка: Шеменков Сергей Анатольевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно