(Галанова) Людмила Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Галанова) Людмила Викторовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вероника Сергеевна

Отец ребёнка: Шеменков Сергей Анатольевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Виктория Сергеевна

Отец ребёнка: Шеменков Сергей Анатольевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шеменков Сергей Анатольевич

Смерть
Неизвестно
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