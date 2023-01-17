Кунев Терентий Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кунев Терентий Петрович

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Место рождения

Шелемишево, Скопинский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кунев Петр

Мать: Кунева Екатерина

Шелемишево, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кунева Александра Терентьевна

Мать ребёнка: Федюкина Федора

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федюкина Федора

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кунева Зинаида Терентьевна

Мать ребёнка: Федюкина Федора

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кунева Анна Терентьевна

Мать ребёнка: Федюкина Федора

Смерть
Неизвестно
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