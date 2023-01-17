Кунев Терентий Петрович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кунев Петр
Мать: Кунева Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кунева Александра Терентьевна
Мать ребёнка: Федюкина Федора
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Федюкина Федора
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кунева Зинаида Терентьевна
Мать ребёнка: Федюкина Федора
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кунева Анна Терентьевна
Мать ребёнка: Федюкина Федора
Смерть
Неизвестно