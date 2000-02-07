Ионова (Гурьянова) Анастасия Ивановна
Место рожденияKrasnyy Yar, Krasnoyarskiy rayon, Samarskaya oblast', Russia
Дата рождения24.08.1916
Дата смертиМежду 07.02.2000 и 07.02.2001
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1916
Отец: не указан
Мать: не указана
Krasnyy Yar, Krasnoyarskiy rayon, Samarskaya oblast', Russia
Рождение ребёнка
15.07.1949
Отец ребёнка: Леонид Сергеевич
Красный Яр Самарской обл
Рождение ребёнка
29.09.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Леонид Сергеевич
Krasnyy Yar, Krasnoyarskiy rayon, Samarskaya oblast', Russia
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Между 07.02.2000 и 07.02.2001
Krasnyy Yar, Krasnoyarskiy rayon, Samarskaya oblast', Russia
Похороны
Неизвестно
Krasnyy Yar, Krasnoyarskiy rayon, Samarskaya oblast', Russia