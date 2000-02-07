Ионова (Гурьянова) Анастасия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ионова (Гурьянова) Анастасия Ивановна

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Место рождения

Krasnyy Yar, Krasnoyarskiy rayon, Samarskaya oblast', Russia

Дата рождения

24.08.1916

Дата смерти

Между 07.02.2000 и 07.02.2001

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1949 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1916

Отец: не указан

Мать: не указана

Krasnyy Yar, Krasnoyarskiy rayon, Samarskaya oblast', Russia
Рождение ребёнка
15.07.1949

Сын: Ионов Сергей Леонидович

Отец ребёнка: Леонид Сергеевич

Красный Яр Самарской обл
Рождение ребёнка
29.09.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Леонид Сергеевич

Krasnyy Yar, Krasnoyarskiy rayon, Samarskaya oblast', Russia
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Между 07.02.2000 и 07.02.2001
Krasnyy Yar, Krasnoyarskiy rayon, Samarskaya oblast', Russia
Похороны
Неизвестно
Krasnyy Yar, Krasnoyarskiy rayon, Samarskaya oblast', Russia
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