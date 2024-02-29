Пономарева Пелагея Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пономарева Пелагея Игнатьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1780

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1780

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пономарев Никандр Аксенович

Рождение ребёнка
Около 1802

Сын: Пономарев Григорий Никандрович

Отец ребёнка: Пономарев Никандр Аксенович

Рождение ребёнка
Около 1805

Сын: Пономарев Федул Никандрович

Отец ребёнка: Пономарев Никандр Аксенович

Рождение ребёнка
Около 1807

Сын: Пономарев Тихон Никандрович

Отец ребёнка: Пономарев Никандр Аксенович

Рождение ребёнка
Около 1821

Сын: Пономарев Никифор Никандрович

Отец ребёнка: Пономарев Никандр Аксенович

Смерть
Неизвестно

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