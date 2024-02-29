Пономарева Пелагея Игнатьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1780
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1780
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1802
Сын: Пономарев Григорий Никандрович
Отец ребёнка: Пономарев Никандр Аксенович
Рождение ребёнка
Около 1805
Сын: Пономарев Федул Никандрович
Отец ребёнка: Пономарев Никандр Аксенович
Рождение ребёнка
Около 1807
Сын: Пономарев Тихон Никандрович
Отец ребёнка: Пономарев Никандр Аксенович
Рождение ребёнка
Около 1821
Сын: Пономарев Никифор Никандрович
Отец ребёнка: Пономарев Никандр Аксенович
Смерть
Неизвестно