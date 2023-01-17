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Коновалова Ирина Никитична

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Место рождения

Удаловщина, город Киров, Кировская область

Дата рождения

Вычислено 1823 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1817 г.р.

Дети

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1823 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Удаловщина, город Киров, Кировская область
Бракосочетание
10.09.1841

Муж: Зубарев Прохор Прохорович

Бракосочетание
10.09.1841 ст.

Муж: Зубарев Прохор Прохорович

Рождение ребёнка
22.11.1842 ст.

Сын: Зубарев Парамон Прохорович

Отец ребёнка: Зубарев Прохор Прохорович

Зубаревская, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено ?.06.1843 ст.

Сын: Зубарев Парамон Прохорович

Отец ребёнка: Зубарев Прохор Прохорович

Зубаревская, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1844 ст.

Сын: Зубарев Иван Прохорвич

Отец ребёнка: Зубарев Прохор Прохорович

Зубаревская, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зубарев Сидор Прохорович

Отец ребёнка: Зубарев Прохор Прохорович

Зубаревская, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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