Коновалова Ирина Никитична
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1823 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1823 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
10.09.1841
Бракосочетание
10.09.1841 ст.
Рождение ребёнка
22.11.1842 ст.
Сын: Зубарев Парамон Прохорович
Отец ребёнка: Зубарев Прохор Прохорович
Рождение ребёнка
Вычислено ?.06.1843 ст.
Сын: Зубарев Парамон Прохорович
Отец ребёнка: Зубарев Прохор Прохорович
Рождение ребёнка
Вычислено 1844 ст.
Отец ребёнка: Зубарев Прохор Прохорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Зубарев Прохор Прохорович
Смерть
Неизвестно