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Наталья
Наталья
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
11.09.1974
Пол
Женский
Отец
Александр
Мать
Нина
Дети
Екатерина
1993 г.р.
Добавил:
ЕМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1974
Отец:
Александр
Мать:
Нина
Рождение ребёнка
08.06.1993
Дочь:
Екатерина
Отец ребёнка:
Сергей
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