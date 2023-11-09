Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наталья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.09.1974

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1974

Отец: Александр

Мать: Нина

Рождение ребёнка
08.06.1993

Дочь: Екатерина

Отец ребёнка: Сергей

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