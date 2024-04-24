Герасимов Алексей Калинович
Место рождения
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Герасимова) Мария Алексеевна
Мать ребёнка: Герасимова Наталья Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.05.1890
Сын: Герасимов Михаил Алексеев
Мать ребёнка: Герасимова Наталья Иванова
Рождение ребёнка
12.07.1901
Дочь: (Герасимова) Евдокия Алексеевна
Мать ребёнка: Герасимова Наталья Иванова
Смерть
Неизвестно