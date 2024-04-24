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Герасимов Алексей Калинович

Место рождения

Новосидориха, Шатура, Московская область

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Герасимов Калинник Ильин

Мать: Герасимова Евдокия Калинникова

Новосидориха, Шатура, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Герасимова) Мария Алексеевна

Мать ребёнка: Герасимова Наталья Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Герасимова Наталья Иванова

Рождение ребёнка
14.05.1890

Сын: Герасимов Михаил Алексеев

Мать ребёнка: Герасимова Наталья Иванова

Новосидориха, Шатура, Московская область
Рождение ребёнка
12.07.1901

Дочь: (Герасимова) Евдокия Алексеевна

Мать ребёнка: Герасимова Наталья Иванова

Новосидориха, Шатура, Московская область
Смерть
Неизвестно

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