Иваненко (Сухоносова) Наталия Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.04.1976
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1976
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.06.2001
Дочь: Иваненко Мария Романовна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности