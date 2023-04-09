Иваненко (Сухоносова) Наталия Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иваненко (Сухоносова) Наталия Анатольевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.04.1976

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

2001 г.р.
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Добавил:

ДИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1976

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.06.2001

Дочь: Иваненко Мария Романовна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

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