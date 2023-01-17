Тушнинский Трофим Иванович
Место рождения
Дата рождения1761
Дата смерти1838
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Инякина Анна Трофимовна
Мать ребёнка: Василиса Леонтьевна
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Фекла Трофимовна
Мать ребёнка: Василиса Леонтьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Василиса Леонтьевна
Смерть
1838