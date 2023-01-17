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Тушнинский Трофим Иванович

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Место рождения

Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1761

Дата смерти

1838

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: не указан

Мать: не указана

Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1782

Дочь: Инякина Анна Трофимовна

Мать ребёнка: Василиса Леонтьевна

Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Фекла Трофимовна

Мать ребёнка: Василиса Леонтьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Василиса Леонтьевна

Смерть
1838
Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
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