Гусарова (Евсигнеева) Лидия Васильевна
Место рождения
Дата рождения21.03.1889 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Дочь: Гусарова Клавдия Михайловна
Отец ребёнка: Гусаров (Бесфамильный) Михаил Михеевич
Дочь: Турыгина (Гусарова) Татьяна Михайловна
Отец ребёнка: Гусаров (Бесфамильный) Михаил Михеевич
Сын: Гусаров Валентин Михайлович
Отец ребёнка: Гусаров (Бесфамильный) Михаил Михеевич
Сын: Гусаров Михаил Михайлович
Отец ребёнка: Гусаров (Бесфамильный) Михаил Михеевич
Отец ребёнка: Гусаров (Бесфамильный) Михаил Михеевич
Сын: Гусаров Александр Михайлович
Отец ребёнка: Гусаров (Бесфамильный) Михаил Михеевич
Дочь: Гусарова Анна Михайловна
Отец ребёнка: Гусаров (Бесфамильный) Михаил Михеевич
Отец ребёнка: Гусаров (Бесфамильный) Михаил Михеевич
Сын: Гусаров Василий Михайлович
Отец ребёнка: Гусаров (Бесфамильный) Михаил Михеевич
Дочь: Буленкова (Гусарова) Нина Михайловна
Отец ребёнка: Гусаров (Бесфамильный) Михаил Михеевич