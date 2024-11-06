Гусарова (Евсигнеева) Лидия Васильевна 21.03.1889 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Гусарова (Евсигнеева) Лидия Васильевна

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Место рождения

Покусинка, Ассуйская волость, Бельский уезд

Дата рождения

21.03.1889 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1889 ст.

Отец: Евсигнеев Василий Алексеевич

Мать: Евсигнеева Евдокия Ефимовна

Покусинка, Ассуйская волость, Бельский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гусарова Клавдия Михайловна

Отец ребёнка: Гусаров (Бесфамильный) Михаил Михеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Турыгина (Гусарова) Татьяна Михайловна

Отец ребёнка: Гусаров (Бесфамильный) Михаил Михеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гусаров Валентин Михайлович

Отец ребёнка: Гусаров (Бесфамильный) Михаил Михеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гусаров Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Гусаров (Бесфамильный) Михаил Михеевич

Крещение
22.03.1889 ст.
Рождественское, Ассуйская волость, Бельский уезд
Бракосочетание
03.02.1908 ст.

Муж: Гусаров (Бесфамильный) Михаил Михеевич

Рождественское, Ассуйская волость, Бельский уезд
Рождение ребёнка
06.01.1909 ст.

Сын: Гусаров Иван Михайлович

Отец ребёнка: Гусаров (Бесфамильный) Михаил Михеевич

Макарова, Сычевский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
1910

Сын: Гусаров Александр Михайлович

Отец ребёнка: Гусаров (Бесфамильный) Михаил Михеевич

Рождение ребёнка
25.08.1913

Дочь: Гусарова Анна Михайловна

Отец ребёнка: Гусаров (Бесфамильный) Михаил Михеевич

Рождение ребёнка
06.05.1923

Сын: Гусаров Петр Михайлович

Отец ребёнка: Гусаров (Бесфамильный) Михаил Михеевич

Макарова, Сычевский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
1925

Сын: Гусаров Василий Михайлович

Отец ребёнка: Гусаров (Бесфамильный) Михаил Михеевич

Рождение ребёнка
23.12.1928

Дочь: Буленкова (Гусарова) Нина Михайловна

Отец ребёнка: Гусаров (Бесфамильный) Михаил Михеевич

Смерть
Неизвестно

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