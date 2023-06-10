Самарский Степан Федотович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1943
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Самарский Федот
Мать: Самарская неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кашевская (Самарская) Олимпиада Степановна
Мать ребёнка: Самарская Полина Нестеровна
Рождение ребёнка
09.08.1911
Сын: Самарский Николай Степанович
Мать ребёнка: Самарская Полина Нестеровна
Смерть
1943