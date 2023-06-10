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Самарский Степан Федотович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1943

Пол

Мужской

Добавил:

ЕG
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Самарский Федот

Мать: Самарская неизвестно

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кашевская (Самарская) Олимпиада Степановна

Мать ребёнка: Самарская Полина Нестеровна

Рождение ребёнка
09.08.1911

Сын: Самарский Николай Степанович

Мать ребёнка: Самарская Полина Нестеровна

Смерть
1943

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