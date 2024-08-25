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Троцкий Андрей Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1886

Дата смерти

1961

Пол

Мужской

Добавил:

ИО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Троцкий Павел

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мельникова (Троцкая) Лидия

Мать ребёнка: Троцкая (Подгорная) Мария Ивановна

Рождение ребёнка
12.07.1911

Сын: Троцкий Павел

Мать ребёнка: Троцкая (Подгорная) Мария Ивановна

Рождение ребёнка
20.06.1914

Дочь: Цысс (Троцкая) Антонина Андреевна

Мать ребёнка: Троцкая (Подгорная) Мария Ивановна

Рождение ребёнка
1924

Сын: Троцкий Григорий

Мать ребёнка: Троцкая (Подгорная) Мария Ивановна

Смерть
1961

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