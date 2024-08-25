Троцкий Андрей Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1886
Дата смерти1961
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: Троцкий Павел
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мельникова (Троцкая) Лидия
Мать ребёнка: Троцкая (Подгорная) Мария Ивановна
Рождение ребёнка
12.07.1911
Сын: Троцкий Павел
Мать ребёнка: Троцкая (Подгорная) Мария Ивановна
Рождение ребёнка
20.06.1914
Дочь: Цысс (Троцкая) Антонина Андреевна
Мать ребёнка: Троцкая (Подгорная) Мария Ивановна
Рождение ребёнка
1924
Сын: Троцкий Григорий
Мать ребёнка: Троцкая (Подгорная) Мария Ивановна
Смерть
1961