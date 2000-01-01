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Наумов Иван Наумович
Наумов Иван Наумович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1747
Дата смерти
1747
Пол
Мужской
Отец
Наумов Наум Дмитриевич
1679 г.р.
Мать
Наумова ?
1710 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747
Отец:
Наумов Наум Дмитриевич
Мать:
Наумова ?
Смерть
1747
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