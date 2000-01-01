Наумов Иван Наумович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наумов Иван Наумович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1747

Дата смерти

1747

Пол

Мужской

Отец

1679 г.р.

Мать

1710 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747

Отец: Наумов Наум Дмитриевич

Мать: Наумова ?

Смерть
1747
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