Голубева (Горская) Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГолубева (Горская) Ольга

Голубева (Горская) Ольга

avatar

Место рождения

Гнилицы, Балахнинский уезд, Нижегородская губерния

Дата рождения

02.07.1922

Дата смерти

16.01.2012

Пол

Женский

Отец

1896 г.р.

Мать

1900 г.р.

Муж

1917 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

РЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1922

Отец: Горский Михаил

Мать: Горская Антонина

Гнилицы, Балахнинский уезд, Нижегородская губерния
Рождение ребёнка
19.10.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Голубев Николай

Гнилицы, Балахнинский уезд, Нижегородская губерния
Рождение ребёнка
19.03.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Голубев Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Голубев Николай

Смерть
16.01.2012
Люберцы, Люберцы, Московская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close