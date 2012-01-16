Голубева (Горская) Ольга
Место рождения
Дата рождения02.07.1922
Дата смерти16.01.2012
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1922
Отец: Горский Михаил
Мать: Горская Антонина
Рождение ребёнка
19.10.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Голубев Николай
Рождение ребёнка
19.03.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Голубев Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Голубев Николай
Смерть
16.01.2012
Люберцы, Люберцы, Московская область