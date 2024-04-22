Кокорин Александр Васильев
Место рождения
Дата рождения1865
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: Кокорин Василий Осипов
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Кокорина Вера Александрова
Мать ребёнка: Кокорина Агапия Максимова
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Кокорина Мария Александрова
Мать ребёнка: Кокорина Агапия Максимова
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно