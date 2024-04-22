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Кокорин Александр Васильев

Место рождения

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: Кокорин Василий Осипов

Мать: Кокорина Лукерья Степанова

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1902

Дочь: Кокорина Вера Александрова

Мать ребёнка: Кокорина Агапия Максимова

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1906

Дочь: Кокорина Мария Александрова

Мать ребёнка: Кокорина Агапия Максимова

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кокорина Агапия Максимова

Место жительства
Неизвестно
Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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