Мыльников Петр Куприянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мыльников Петр Куприянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мыльников Андрей Петрович

Мать ребёнка: Мыльникова Александра Осиповна

Рождение ребёнка
22.07.1920

Дочь: Санникова Ольга Петровна

Мать ребёнка: Мыльникова Александра Осиповна

Смерть
Неизвестно

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