Мыльников Петр Куприянович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мыльников Андрей Петрович
Мать ребёнка: Мыльникова Александра Осиповна
Рождение ребёнка
22.07.1920
Дочь: Санникова Ольга Петровна
Мать ребёнка: Мыльникова Александра Осиповна
Смерть
Неизвестно