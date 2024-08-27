Немчинова (Морева) Елена Павловна
женский, родилась 15.05.1962, г. Вольск, Саратовская обл.
ОтецМорев Павел Павлович05.12.1935 г.р.
МатьМорева (Столбикова) Нина Алексеевна03.01.1937 г.р.
Дети
Каргина (Аблаева) Любовь Константиновна05.04.1989 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1962
г. Вольск, Саратовская обл.
Место жительства
Неизвестно
г. Вольск, Саратовская обл.
Рождение ребёнка
05.04.1989
Дочь: Каргина (Аблаева) Любовь Константиновна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
г. Вольск, Саратовская обл.