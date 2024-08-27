Немчинова (Морева) Елена Павловна 15.05.1962 — найти родственников по фамилии на Familio
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Немчинова (Морева) Елена Павловна

Автор
ЛК
Каргина Л.

женский, родилась 15.05.1962, г. Вольск, Саратовская обл.

Отец
Морев Павел Павлович05.12.1935 г.р.
Мать
Морева (Столбикова) Нина Алексеевна03.01.1937 г.р.
Дети
Каргина (Аблаева) Любовь Константиновна05.04.1989 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1962

Отец: Морев Павел Павлович

Мать: Морева (Столбикова) Нина Алексеевна

г. Вольск, Саратовская обл.

Место жительства
Неизвестно
г. Вольск, Саратовская обл.

Рождение ребёнка
05.04.1989

Дочь: Каргина (Аблаева) Любовь Константиновна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

г. Вольск, Саратовская обл.

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