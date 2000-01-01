Чередова Евдокия Купреяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чередова Евдокия Купреяновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1764 г.р.

Дети

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1793

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1820

Дочь: Ульяна Никитична

Отец ребёнка: Чередов Никита Осипович

Рождение ребёнка
Около 1825

Сын: Чередов Андрей Никитич

Отец ребёнка: Чередов Никита Осипович

Рождение ребёнка
Около 1829

Дочь: Татьяна Никитична

Отец ребёнка: Чередов Никита Осипович

Рождение ребёнка
Около 1832

Дочь: Мария Никитична

Отец ребёнка: Чередов Никита Осипович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чередов Никита Осипович

Смерть
Неизвестно
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