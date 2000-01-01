Чередова Евдокия Купреяновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1793
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1793
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1820
Дочь: Ульяна Никитична
Отец ребёнка: Чередов Никита Осипович
Рождение ребёнка
Около 1825
Отец ребёнка: Чередов Никита Осипович
Рождение ребёнка
Около 1829
Дочь: Татьяна Никитична
Отец ребёнка: Чередов Никита Осипович
Рождение ребёнка
Около 1832
Дочь: Мария Никитична
Отец ребёнка: Чередов Никита Осипович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно