Кузин Виктор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКузин Виктор

Кузин Виктор

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.08.1933

Дата смерти

1981

Пол

Мужской

Отец

1905 г.р.

Мать

Около 1902 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1933

Отец: Кузин Сергей

Мать: Кузина Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
1981
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close