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Игнатова Ирина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Какаев Ильяс Дидорович

Мать: Маркова Ольга Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Игнатов Алексей Александрович

Рождение ребёнка
29.10.2008

Дочь: Игнатова Полина Алексеевна

Отец ребёнка: Игнатов Алексей Александрович

Рождение ребёнка
15.06.2011

Сын: Игнатов Степан Алексеевич

Отец ребёнка: Игнатов Алексей Александрович

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