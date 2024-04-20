Игнатова Ирина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Какаев Ильяс Дидорович
Мать: Маркова Ольга Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.10.2008
Дочь: Игнатова Полина Алексеевна
Отец ребёнка: Игнатов Алексей Александрович
Рождение ребёнка
15.06.2011
Сын: Игнатов Степан Алексеевич
Отец ребёнка: Игнатов Алексей Александрович