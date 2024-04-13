Хузин Нурулла
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Неизвестно
Мать: Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Марван Нуролович
Мать ребёнка: Хузина Асия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Брат Нурулович
Мать ребёнка: Хузина Асия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мунзия
Мать ребёнка: Хузина Асия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хузина Руфина Нурулловна
Мать ребёнка: Хузина Асия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хузина Неля Нурулловна
Мать ребёнка: Хузина Асия
Рождение ребёнка
03.09.1937
Дочь: Хузина Масхуда Нурулловна
Мать ребёнка: Хузина Асия
Смерть
Неизвестно