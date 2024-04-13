Хузин Нурулла — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хузин Нурулла

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЭХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Неизвестно

Мать: Неизвестно

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Марван Нуролович

Мать ребёнка: Хузина Асия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Брат Нурулович

Мать ребёнка: Хузина Асия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мунзия

Мать ребёнка: Хузина Асия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хузина Руфина Нурулловна

Мать ребёнка: Хузина Асия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хузина Неля Нурулловна

Мать ребёнка: Хузина Асия

Рождение ребёнка
03.09.1937

Дочь: Хузина Масхуда Нурулловна

Мать ребёнка: Хузина Асия

Смерть
Неизвестно

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