Кошелева Устинья Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1850
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1850
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.01.1868
Отец ребёнка: Кошелев Михаил Филипов
деревня Кисаровка, Городищевский уезд, Пензенская
Рождение ребёнка
10.06.1870
Отец ребёнка: Кошелев Михаил Филипов
деревня Кисаровка, Городищевский уезд, Пензенская
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно