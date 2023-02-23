Кошелева Устинья Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кошелева Устинья Андреева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1850 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.01.1868

Сын: Кошелев Георгий Михайлов

Отец ребёнка: Кошелев Михаил Филипов

деревня Кисаровка, Городищевский уезд, Пензенская
Рождение ребёнка
10.06.1870

Сын: Кошелев Леонтей Михайлов

Отец ребёнка: Кошелев Михаил Филипов

деревня Кисаровка, Городищевский уезд, Пензенская
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кошелев Михаил Филипов

Смерть
Неизвестно
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