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Лукьянчиков Артём Викторович
Лукьянчиков Артём Викторович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
27.01.2014
Пол
Мужской
Отец
Лукьянчиков Виктор Викторович
1990 г.р.
Мать
Музыченко Евгения Александровна
1991 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.2014
Отец:
Лукьянчиков Виктор Викторович
Мать:
Музыченко Евгения Александровна
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