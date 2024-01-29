Изерушев Валерий Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.05.1958
ПолМужской
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
15.05.1958
Отец: Изерушев Виктор Изерушевич
Мать: Айгалче
Рождение ребёнка
01.10.1993
Сын: Изерушев Виталий Валерьевич
Мать ребёнка: Изерушева Янбулатова Алевтина Акбатыровна
Рождение ребёнка
30.10.1995
Сын: Изерушев Евгений Валерьевич
Мать ребёнка: Изерушева Янбулатова Алевтина Акбатыровна