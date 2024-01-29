Изерушев Валерий Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Изерушев Валерий Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.05.1958

Пол

Мужской

Добавил:

CT
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1958

Отец: Изерушев Виктор Изерушевич

Мать: Айгалче

Рождение ребёнка
01.10.1993

Сын: Изерушев Виталий Валерьевич

Мать ребёнка: Изерушева Янбулатова Алевтина Акбатыровна

Рождение ребёнка
30.10.1995

Сын: Изерушев Евгений Валерьевич

Мать ребёнка: Изерушева Янбулатова Алевтина Акбатыровна

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